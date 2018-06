Bonn (AFP) Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat die tödliche Attacke in einer nordfranzösischen Kirche als "erschreckend" bezeichnet. "Gläubige, zum Gottesdienst in einer Kirche versammelt, wurden zum Opfer einer schrecklichen Gewalttat", erklärte Marx am Dienstag in Bonn. "Hier soll Hass zwischen den Religionen geschürt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.