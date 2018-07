Berlin (AFP) Nach den Schüssen in einem Berliner Krankenhaus geht die Polizei nicht von einem extremistischen Hintergrund aus. Es lägen "keine Hinweise auf einen Anschlag vor", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in der Hauptstadt.

