Kaiserslautern (AFP) Seit drei Wochen sucht die Polizei in Kaiserslautern nach einer Kuh auf der Flucht vor der Schlachtung. Nun sei sie "wieder aufgetaucht - und gleich wieder verschwunden", erklärten die Beamten in der rheinland-pfälzischen Stadt am Dienstag. Nachdem sich das Tier zuletzt gut versteckt gehalten habe, sei es am späten Montag auf einer Straße gesichtet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.