Tiraspol (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich "tief betroffen" über die tödliche Attacke in Nordfrankreich gezeigt. "Noch einmal hat der Terrorismus zugeschlagen, diesmal im Norden Frankreichs, in einer Kirche", erklärte Steinmeier am Dienstag am Rande einer Reise nach Moldau. "Der fanatische, mörderische Hass macht jetzt noch nicht einmal Halt vor Gotteshäusern und Gläubigen."

