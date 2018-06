Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat den Vorwurf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen, sie habe ihre finanziellen Zusagen in der Flüchtlingskrise nicht erfüllt. Die Angaben seien "nicht wahr", sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. "Die EU respektiert ihre Verpflichtungen." Nach Kommissionsangaben wurden bisher 105 Millionen Euro zur Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei ausgezahlt.

