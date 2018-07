Paris (AFP) Bei einer Geiselnahme in einer Kirche in Nordfrankreich ist mindestens eine Geisel getötet worden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Polizeikreisen. Die beiden Geiselnehmer wurden nach Angaben des französischen Innenministeriums "neutralisiert".

