Saint-Etienne-du-Rouvray (AFP) Die Islamisten zwangen den Priester in die Knie, bevor sie ihm die Kehle durchschnitten, hielten eine Art Predigt auf Arabisch und nahmen die Attacke auf: Eine Ordensschwester hat die Geiselnahme in einer nordfranzösischen Kirche miterlebt und die dramatischen Szenen geschildert. "Als ich sie habe reinkommen sehen, habe ich mir gesagt: 'Das war's, es ist zu Ende", sagte Schwester Danielle, die während der Geiselnahme entkommen konnte, am Dienstag dem Fernsehsender France 2.

