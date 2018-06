Turin (SID) - Der Transfer von Argentiniens Nationalstürmer Gonzalo Higuain zu Juventus Turin ist perfekt. Der italienische Rekordmeister zahlt für den Torjäger nach eigenen Angaben 90 Millionen Euro an den SSC Neapel. Der 28-Jährige ist damit nach Gareth Bale und Cristiano Ronaldo der drittteuerste Spieler der Fußball-Geschichte.

Higuain erhält in Turin einen Vertrag bis 2021. "Juventus teilt offiziell mit, dass der endgültige Erwerb der Rechte am Spieler Gonzalo Gerardo Higuain abgeschlossen ist", hieß es in einer Erklärung des Klubs um Weltmeister Sami Khedira. Die Summe für den Vizeweltmeister werde in zwei Raten überwiesen.

Higuain, der vergangene Saison mit 36 Treffern Torschützenkönig der Serie A geworden war, soll die Turiner endlich auch in der Champions League zu altem Glanz verhelfen. Bei Juve wird Higuain an der Seite seines Landsmannes Paulo Dybala stürmen, der in seiner Debütsaison 19 Liga-Tore für die "alte Dame" erzielt hatte.

Der sich anbahnende Wechsel hatte zuletzt in Neapel für heftige Fanproteste gesorgt. Wütende Tifosi zerrissen Bilder des Vizeweltmeisters von 2014, verbrannten Trikots mit Higuains Rückennummer neun und skandierten "Verräter". Etliche Fans ließen sich zudem ihre Tattoos entfernen.