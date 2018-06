London (SID) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker vom englischen Erstligisten FC Arsenal fällt wegen einer Knieverletzung mehrere Monate aus. Das bestätigte Teammanager Arsene Wenger am Dienstag nach der Ankunft der Mannschaft in den USA. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger werde "einige Monate" fehlen, sagte Wenger.

Nach SID-Informationen hatte sich Mertesacker im Testspiel gegen den RC Lens am vergangenen Freitag verletzt. Mertesacker war daraufhin nicht mit seinem Klub in die USA gereist. "Werde schnell wieder gesund, Per", twitterte Arsenal.

Mertesacker galt nach dem Karriereende von Teamkollege Mikel Arteta als Favorit auf das Kapitänsamt bei den Gunners. Der gebürtige Hannoveraner spielt seit 2011 in London.