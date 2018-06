Köln (dpa) - Politiker von CDU und CSU haben die für Sonntag geplante Demonstration Tausender Erdogan-Anhänger in Köln kritisiert. "Türkische Innenpolitik hat auf deutschem Boden nichts zu suchen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Wer sich in der türkischen Innenpolitik engagieren wolle, könne gerne zurück in die Türkei gehen. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach brachte sogar ein Verbot der Demonstration ins Spiel. Die Veranstalter rechnen laut Polizei mit bis zu 15 000 Teilnehmern.

