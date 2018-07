Yokohama (dpa) - Der Amokläufer, der in einem japanischen Behindertenheim 19 Menschen erstochen hat, soll von der Politik eine Einführung der Euthanasie von Behinderten gefordert haben. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf Ermittlungskreise. Der 26-Jährige habe im Februar bei der Residenz des Parlamentspräsidenten einen Brief übergeben, in dem er drohte, "für Japan" 470 Behinderte zu töten. Zudem forderte er in dem Brief Gesetzesänderungen, um die Tötung schwer Behinderter zu ermöglichen.

