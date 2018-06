Yokohama (dpa) - Nach dem Amoklauf in einem Behindertenheim in Japan mit mindestens 15 Toten schweben noch vier der Verletzten in Lebensgefahr. 45 Menschen wurden bei der Messerattacke in einem Behindertenwohnheim verletzt, 28 davon schwer. Der 26-jährige Täter hatte sich kurz nach dem Verbrechen auf einer Polizeistation gestellt und die Bluttat gestanden. Er habe angegeben, ein früherer Mitarbeiter der Einrichtung in Tsukui in der Stadt Sagamihara in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa gewesen zu sein. Sein Motiv war zunächst unbekannt. Auch wie die Tat ablief, ist unklar.

