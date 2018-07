Abu Dhabi (dpa) - Der Schweizer Abenteurer Bertrand Piccard steht kurz vor der letzten Landung seiner Weltumrundung in einem Solarflugzeug. Wie das Team im Internet mitteilte, soll Piccard in der Nacht in Abu Dhabi landen. Dort war die Solar Impulse 2 vor mehr als einem Jahr zur Umrundung der Erde aufgebrochen. Am Sonntag war Piccard in Kairo zur letzten der 17 Etappen gestartet. Die beiden Schweizer Abenteurer und Wissenschaftler Bertrand Piccard und André Borschberg wollen mit der Erdumrundung für die Nutzung erneuerbarer Energien werben.

