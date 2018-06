Zürich (SID) - Drei Deutschland-Legionäre sind bei den Olympischen Spielen in Brasilien (5. bis 21. August) vertreten. Yussuf Poulsen (RB Leipzig) kämpft für Dänemark um Medaillen, Alexander Milosevic (Hannover 96) für Schweden und Seung-woo Ryu (Bayer Leverkusen) für Deutschlands Gruppengegner Südkorea. Auch der Däne Uffe Bech von Hannover 96 steht auf der vom Weltverband FIFA veröffentlichten Kaderliste, muss wegen einer Knieverletzung aber wohl passen.

Die Abstellung Poulsens war zuletzt fraglich, da Aufsteiger Leipzig in Davie Selke und Lukas Klostermann bereits zwei Spieler für das deutsche Team freistellt. Beide DFB-Akteure stehen ebenfalls auf der Liste. Vereinbart war, dass jeder Bundesligist in der Saison-Vorbereitung nur auf maximal zwei Spieler verzichten muss. Auch Leverkusen stellt in Ryu, Lars Bender und Julian Brandt drei Akteure ab.

Prominentester Olympia-Teilnehmer ist der Brasilianer Neymar, der sein Land zur ersehnten ersten Goldmedaille im Fußball führen will. Der Superstar des FC Barcelona gehört ebenso zum Aufgebot der Gastgeber wie sein Klubkollege Rafinha. Barca-Konkurrent Real Madrid ist dagegen ebenso wie der deutsche Rekordmeister Bayern München nicht in Brasilien vertreten.