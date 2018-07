Paris (dpa) - Nach dem Mord an einem Priester in Frankreich hat Präsident François Hollande Papst Franziskus zugesagt, alles für den Schutz der Kirchen im Land zu tun. Wenn ein Priester attackiert werde, sei ganz Frankreich verletzt, sagte Hollande bei einem Telefonat mit dem Kirchenoberhaupt. Zwei Angreifer hatten am Vormittag in einer Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray bei Rouen fünf Geiseln genommen und den Priester ermordet. Nach Angaben Hollandes beriefen die Täter sich auf die Terrormiliz Islamischer Staat.

