Rouen (dpa) - Die Geiselnehmer in einer französischen Kirche haben sich nach Angaben von Präsident François Hollande auf die Terrormiliz Islamischer Staat berufen. Das sagte Hollande bei einem Besuch am Tatort in der Nähe von Rouen. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.