Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die tödliche Attacke in einer Kirche in Nordfrankreich für sich in Anspruch genommen. Die beiden von der Polizei erschossenen Angreifer seien "Soldaten des Islamischen Staates" gewesen, erklärte die IS-nahe Agentur Amaq am Dienstag. Zuvor hatte bereits Frankreichs Staatschef François Hollande gesagt, die Männer hätten sich zum IS bekannt.

