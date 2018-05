Los Angeles (AFP) Der Ex-Basketball-Star Michael Jordan hat sich nach einigem Zögern in die Debatte über die Gewalttaten an Afroamerikanern und weißen US-Polizisten eingeschaltet. Er sei "stark aufgewühlt", da Afroamerikaner von Polizisten erschossen worden seien und "aufgebracht" über "das feige Ins-Visier-Nehmen und Töten von Polizisten", heißt es in einem Brief, der am Montag (Ortszeit) von der Website theundefeated.com veröffentlicht wurde.

