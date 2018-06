Gmund am Tegernsee (AFP) Der mutmaßlich islamistische Attentäter von Ansbach ist nach neuen Erkenntnissen der Ermittler über einen Handychat von außen gesteuert worden. "Es hat offensichtlich einen unmittelbaren Kontakt mit jemandem gegeben, der maßgeblich auf dieses Attentatsgeschehen Einfluss genommen hat", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung des bayerischen Kabinetts in Gmund am Tegernsee vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.