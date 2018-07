Bergisch Gladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist in seinem vierten Testspiel nicht über ein Unentschieden gegen den FC Porto hinausgekommen. Gegen den 27-maligen portugiesischen Meister hieß es am Ende 1:1 (0:1). André Silva (8.) hatte die Portugiesen bereits früh in Führung gebracht, Chicharito (58.) gelang der Ausgleich für die Werkself.