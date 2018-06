Berlin (SID) - Trainer Alexander Zorniger vom zehnmaligen dänischen Fußball-Meister Bröndby IF hat die heftigen Attacken von Manager Horst Heldt gelassen zur Kenntnis gekommen. "Horst Held hat sich bei mir gemeldet und sich für seine Aussagen in vollem Umfang entschuldigt. Damit ist das Thema für mich abgeschlossen", sagte der ehemalige Coach von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart der Bild-Zeitung.

Heldt, der bis Juni Vorstandsmitglied bei Schalke 04 war, hatte Zorniger am Dienstag bei einem Trainerkongress in Fulda verbal scharf angegriffen. "Er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, unabhängig vom System. Er ist von Egoismus geprägt und komplett gescheitert", hatte Heldt über den 48-Jährigen gesagt: "Zorniger hat gar nichts verstanden, unabhängig von seiner Qualität als Fußballtrainer. Er hat völlig versagt."

Zorniger kehrt mit Bröndby IF am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) nach Deutschland zurück und trifft in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation in Berlin auf Hertha BSC.