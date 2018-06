Genf (AFP) Weil sie ihren Ehemann am Abflug hindern wollte, hat eine Frau Bombenalarm am Genfer Flughafen ausgelöst. Die Kontrollen an dem Airport seien deshalb am Mittwoch verschärft worden, teilten die Schweizer Behörden mit. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen - bis sich herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

