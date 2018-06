Balesfeld (dpa) - Zwei Männer sind in der Nacht in der Eifel ums Leben gekommen, als ein Motorradfahrer mit seiner Maschine in ein verunglücktes Auto geprallt ist. Bei Balesfeld im Kreis Bitburg-Prüm hatte sich der Wagen eines Pärchens überschlagen und war auf einer Landstraße auf dem Dach zum Liegen gekommen. Dabei blieben die beiden zunächst unverletzt und riefen die Polizei. Kurz darauf fuhr ein 18 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Maschine in das unbeleuchtete Auto. Der Motorradfahrer und der Beifahrer des Wagens kamen dabei ums Leben, die Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

