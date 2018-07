Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama schließt nicht aus, dass die russische Regierung hinter dem Hackerangriff auf die Parteiführung der US-Demokraten stehen könnte. "Alles ist möglich", sagte Obama dem Fernsehsender NBC News in einem Interview, das am Mittwoch ausgestrahlt werden soll. Russische Hacker seien schon häufiger in staatliche und private Computernetzwerke in den USA eingedrungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.