Philadelphia (dpa) - Die US-Demokraten haben Hillary Clinton als ihre Kandidatin im Rennen um das Präsidentenamt nominiert. Die frühere Außenministerin und First Lady ist die erste Frau, die von einer der beiden großen Parteien ins Rennen um das Weiße Haus geschickt wird. Clinton tritt gegen den umstrittenen Republikaner- Kandidaten Donald Trump an. Clinton setzte sich bei der Abstimmung in Philadelphia klar gegen ihren parteiinternen Rivalen Bernie Sanders durch. Der Senator aus Vermont hatte am Vortag in einem leidenschaftlichen Appell seine Anhänger dazu aufgerufen, sich hinter Clinton zu stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.