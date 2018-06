Rio de Janeiro (AFP) Die Angestellten der U-Bahn in Rio de Janeiro haben für den Beginn der Olympischen Spiele in der kommenden Woche einen Streik angedroht. Wenn es in den Verhandlungen über Lohnerhöhungen keinen Fortschritt gebe, werde die U-Bahn ab dem 5. August bestreikt, kündigte die Gewerkschaft Simerj am Donnerstag an. Der Streik werde unbefristet sein. Die Olympischen Sommerspiele in Rio dauern bis zum 21. August.

