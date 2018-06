Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich heute zu den aktuellen Herausforderungen der Flüchtlingspolitik und Terrorlage in Deutschland. Erstmals nimmt sie dabei persönlich Stellung zum Anschlag eines Syrers in Ansbach. Dafür unterbricht sie ihren Urlaub und beantwortet 90 Minuten Fragen der Hauptstadtjournalisten. Es ist Merkels traditionelle und größte Pressekonferenz im Jahr. Ursprünglich war diese erst für Ende August geplant. Unter dem Eindruck der Gewalttaten von Flüchtlingen in Bayern hat sie diesen Termin aber vorgezogen.

