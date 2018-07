Peking (AFP) China und Russland haben eine gemeinsame Militärübung im umstrittenen Südchinesischen Meer angekündigt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking sagte am Donnerstag, das Marinemanöver werde im September stattfinden und in einem einschlägigen See- und Luftbereich des Südchinesischen Meeres abgehalten. Es handele sich um eine "Routineübung". Eine dritte Partei sei nicht beteiligt, sagte der Ministeriumssprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.