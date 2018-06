Gmund am Tegernsee (AFP) Als Konsequenz aus den Anschlägen von Würzburg und Ansbach und dem Amoklauf von München hat die bayerische Staatsregierung ein Sicherheitskonzept mit dem Titel "Sicherheit durch Stärke" beschlossen. Von 2017 bis 2020 sollten jährlich 500 Polizisten und damit insgesamt 2000 neue Beamte eingestellt werden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in Gmund am Tegernsee. Außerdem werde die Ausrüstung der Polizisten verbessert.

