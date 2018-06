Delmenhorst (AFP) Ein chinesischer Tourist hat bei einem Zwischenstopp auf einer Autobahn in Niedersachsen seine Ehefrau vergessen. Nach mehreren besorgten Anrufen von Autofahrern hätten Beamte die 63-Jährige am Dienstagnachmittag auf dem Seitenstreifen der A1 bei Wildeshausen in der Nähe von Bremen aufgegriffen, erklärte die Polizei am Donnerstag in Delmenhorst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.