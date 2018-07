Frankfurt/Main (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Türkei vorgeworfen, in unzulässiger Weise Einfluss in Deutschland nehmen zu wollen. "Wir erhielten vom türkischen Generalkonsulat in Stuttgart jetzt ein Schreiben, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, Vereine, Einrichtungen, Schulen, die nach Meinung der türkischen Regierung von der Gülen-Bewegung, wie sie sagt, betrieben werden, einer Prüfung zu unterziehen und eine neue Bewertung vorzunehmen", sagte Kretschmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.