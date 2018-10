Baden-Baden (AFP) Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), will im Urlaub ihre Küche streichen. Das sei gut, um den Kopf frei zu bekommen, sagte sie am Donnerstag im SWRinfo-"Sommertalk". Sie fühle sich auch in ihrer freien Zeit zwar immer "irgendwie im Dienst". Dennoch sei es in der Urlaubszeit etwas entspannter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.