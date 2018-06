Washington (AFP) Nach der jüngsten Serie von Anschlägen in Deutschland hat US-Präsident Barack Obama in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Hilfe bei der Aufarbeitung der Gewaltakte angeboten. Obama habe Merkel "die volle Unterstützung" seiner Regierung bei den Ermittlungen offeriert, teilte das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.