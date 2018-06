Tokio (AFP) Im Rennen um den Titel des weltgrößten Autobauers hat sich Volkswagen im ersten Halbjahr an Toyota vorbeigeschoben. Der japanische Konzern vermeldete am Donnerstag die Auslieferung von 4,99 Millionen Fahrzeugen von Januar bis Juni - beim deutschen Konkurrenten waren es nach Angaben vom Mittwoch 5,12 Millionen. Während Volkswagen ein Plus von 1,5 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnete, gab es bei Toyota ein Minus von 0,6 Prozent.

