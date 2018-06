Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den ersten Schritt zur Qualifikation für die Europa League gemacht. Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde setzten sich die Berliner von Trainer Pal Dardai mit 1:0 (1:0) gegen Bröndby IF aus Dänemark durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) im Kopenhagener Vorort statt. Vor 18.454 Zuschauern im ausverkauften Jahn-Sportpark erzielte Vedad Ibisevic (28.) per Seitfallzieher den sehenswerten Siegtreffer.