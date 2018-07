Chicago (SID) - Ohne zahlreiche Stars, dafür mit Rückkehrer Holger Badstuber hat Fußball-Rekordmeister Bayern München das erste Testspiel im Rahmen der USA-Reise im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand verloren. Das Team von Neu-Coach Carlo Ancelotti unterlag in Chicago 3:5 im Elfmeterschießen, nach der regulären Spielzeit hatte es 3:3 (2:1) gestanden. Nationalspieler Badstuber kam nach seiner jüngsten monatelangen Verletzungspause rund 30 Minuten zum Einsatz.

Münchens Superstar Franck Ribéry (29.) und David Alaba (38.) hatten nach dem Führungstreffer von Niang (23.) die Partie zunächst gedreht. Andrea Bertolacci (49.) und Juraj Kucka (61.) schlugen für die Mailänder zurück, ehe erneut Ribery (90./Foulelfmeter) den FCB ins Elfmeterschießen rettete. "Unsere Leistung, unser Spiel war gut. Nach dem Rückstand haben wir eine gute Reaktion gezeigt", sagte Ancelotti: "In diesem Moment geht es um die physische Verfassung. Daran arbeiten wir."

Wichtiger als das Ergebnis war ohnehin das geglückte Comeback von Badstuber. Seit einem Kreuzbandriss 2012 hatte der Verteidiger zweieinhalb Jahre wegen einer Kreuzband-Reruptur, eines Sehnenrisses, eines Muskelrisses und zuletzt wegen eines im Februar erlittenen Knöchelbruchs gefehlt. Die fehlende Spielpraxis war dem 27-Jährigen bei seinem ersten Einsatz allerdings noch deutlich anzumerken.

Am Samstag (23.00 Uhr MESZ) spielen die Münchner im Rahmen des International Champions Cup (ICC) in Charlotte gegen Inter Mailand. Am 4. August (1.30 Uhr MESZ/beide Sport1) kommt es in New York zum Duell mit Champions-League-Sieger Real Madrid.