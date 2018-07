Berlin (dpa) - Vedad Ibisevic hat Hertha BSC ein gelungenes Comeback auf der internationalen Bühne beschert. Der bosnische Stürmer sorgte im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation mit einem Traum-Treffer für den 1:0 -Sieg des Berliner Fußball-Bundesligisten gegen Bröndby IF. Damit hat Hertha beste Chancen, am kommenden Donnerstag im Rückspiel in Kopenhagen der angestrebten Gruppenphase einen Schritt näher zu kommen.

