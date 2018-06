Pasadena (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Liverpool hat sein erstes von drei Testspielen in den USA gegen den FC Chelsea verloren. Im Rahmen den International Champions Cup unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Blues im Rose Bowl Stadium von Pasadena/Los Angeles 0:1 (0:1). Gary Cahill erzielte das Tor des Tages (10.), zudem sah Chelseas Cesc Fabregas die Rote Karte (70.).

"Es war okay. Wir hätten besser spielen können, aber für den Moment bin ich nicht unzufrieden", sagte Klopp nach der Partie. Vor 53.117 Zuschauern im Stadion des WM-Finals von 1994 spielte Liverpool noch ohne den deutschen Nationalspieler und EM-Fahrer Emre Can, dafür 90 Minuten lang mit dem von Mainz 05 verpflichteten Torwart Loris Karius.

Am Samstag treffen die Reds im kalifornischen Santa Clara auf den AC Mailand, bevor sie am 6. August zurück in Europa gegen den FC Barcelona antreten.