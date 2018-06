Köln (SID) - Der neue Sportdirektor Rouven Schröder vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will trotz aller Hochachtung für seinen Vorgänger Christian Heidel eigene Spuren bei den Rheinhessen hinterlassen. "Ich beschäftige mich null mit Christians Fußstapfen. Die sind so groß, in die will ich gar nicht rein. Mittlerweile hat mein eigener Weg in Mainz begonnen", sagte Schröder dem Internet-Portal Spox.com.

Der 40-Jährige, der von Werder Bremen zum selbsternannten Karnevalsverein gewechselt war und von Heidel (Schalke 04) eingearbeitet wurde, blickt der Dreifachbelastung von Europa-League-Starter Mainz gelassen entgegen. "Sollen wir uns jetzt verrückt machen? Wir werden Höhen und Tiefen haben, über die Konstanz und den großen Kader sprechen. Es wird spannend, man kann nicht alles vorhersehen", meinte Ex-Profi Schröder.