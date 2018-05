München (dpa) - Die virtuelle Monsterjagd an der frischen Luft bringt nach Ansicht der Techniker Krankenkasse in Bayern faule Stubenhocker in Bewegung. Für das Spiel "Pokémon G" müsse man "tatsächlich nach draußen", sagte Christian Bredl von der TK. Die Bewegung sei ein prima Präventionsansatz gegen Rückenschmerzen und Übergewicht. Kritisch bewertet die AOK Bayern die App: "Wenn das Interesse am Spiel nachlässt, bewegt sich auch keiner mehr", sagte deren Sprecher Michael Leonhart.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.