Krakau (dpa) - Mit dem Wahlspruch seines Vor-Vorgängers Johannes Paul II. hat sich Papst Franziskus am Abend an tausende Jugendliche in Krakau gewandt. "Fürchtet Euch nicht!" rief er den etwa 16 000 jungen Menschen aus aller Welt zu, die sich unter dem Fenster des Bischofspalasts in Krakau versammelt hatten. Das "offizielle" Programm des Papstes auf dem Weltjugendtag beginnt heute.

