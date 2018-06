Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Matt Damon will eine längere Drehpause einlegen. Seiner Familie zuliebe werde er nach dem Ende seiner nächsten Dreharbeiten ein Jahr lang pausieren, erzählte der vierfache Vater in der amerikanischen "Today-Show". Er habe vier Filme hintereinander abgedreht und noch eine Produktion vor sich. Seine Familie habe er in den letzten Jahren "durch die ganze Welt geschleift". Nun freue er sich auf ein baldige Auszeit.

