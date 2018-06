Hertha gewinnt Europa-League-Quali-Hinspiel gegen Bröndby

Berlin (dpa) - Vedad Ibisevic hat Hertha BSC ein gelungenes Comeback auf der internationalen Bühne beschert. Der bosnische Stürmer sorgte im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation mit einem Traum-Treffer in der 28. Minute für den 1:0 (1:0)-Sieg des Berliner Fußball-Bundesligisten gegen Bröndby IF (28. Minute). Damit hat Hertha beste Chancen, am kommenden Donnerstag im Rückspiel in Kopenhagen der angestrebten Gruppenphase einen Schritt näher zu kommen. "Ich bin mit dem Spiel zufrieden, das war sehr ordentlich. Gewonnen und kein Gegentor, das ist wichtig", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Olympia-Aus für deutschen Marathon-Rekordler Arne Gabius

Hamburg/Rio de Janeiro (dpa) - Der deutsche Marathon-Rekordler Arne Gabius hat seinen Start bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wegen einer Verletzung abgesagt. "Wir haben ihn heute abgemeldet", sagte Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes, am Donnerstag. Damit reduziert sich die Zahl der deutschen Olympia-Teilnehmer auf 425 Athleten. "Die Symphyse und die Schambeine sind zu stark entzündet", schrieb Gabius auf seiner Homepage. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie enttäuscht und traurig ich darüber bin, nicht in Rio an den Start gehen zu können", meinte der in Stuttgart lebende Athlet.

Zweiter Test in China: BVB verliert Elfmeterschießen gegen ManCity

Shenzen (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die zweite international bedeutende Bewährungsprobe der Saisonvorbereitung verloren. Gegen Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola gab es am Donnerstag in Shenzen/China im Elfmeterschießen ein 5:6. Der Argentinier Sergio Agüero brachte City (79. Minute) in Führung. US-Nationalspieler Christian Pulisic (90.+6) sorgte für das 1:1. Den entscheidenden Strafstoß vergab BVB-Neuzugang Mikel Merino.

Formel-1-Strategiegruppe lehnt Cockpitschutz "Halo" für 2017 ab

Genf (dpa) - Der Cockpitschutz "Halo" kommt 2017 nun doch nicht in der Formel 1 zum Einsatz. Die zuständige Strategiegruppe, der unter anderem die Teamchefs und Geschäftsführer Bernie Ecclestone angehören, lehnte die Einführung des zusätzlichen Sicherheitssystems bei ihrem Treffen am Donnerstag in Genf ab. Nun könnte das Sicherheitssystem 2018 eingeführt werden. "Halo bleibt eine starke Option", hieß es in einer Mitteilung. Bis zum Ende der laufenden Saison und im nächsten Jahr soll weiter getestet werden: "Möglicherweise gibt es eine noch bessere Lösung."

Olympia-Test für Stabhochspringer Holzdeppe in Mannheim

Rio de Janeiro (dpa) - Stabhochsprung-Sorgenkind Raphael Holzdeppe wird am Freitag beim Abschlusswettkampf des Olympiateams der deutschen Leichtathleten in Mannheim einen letzten Fitness-Test vor der Abreise nach Rio des Janeiro absolvieren. Der 26-jährige WM-Zweite aus Zweibrücken war in dieser Saison bisher nur bei einem Meeting am 28. Juni gestartet. Holzdeppe laborierte lange mit Verletzungen und war ohne Erfüllung der Olympia-Norm (5,70 Meter) vom Deutschen Olympischen Sportbund für das Rio-Team nominiert worden.

Radsport-Weltverband lässt elf Russen nach Rio - 16 sind es im Ringen

Rio de Janeiro (dpa) - Die Weltverbände der Radfahrer (UCI) und der Ringer (UWW) haben jeweils fast alle vorgeschlagenen russischen Athleten für die Olympischen Spiele in Rio zugelassen. Die UCI genehmigte am Donnerstag den Start von elf Russen in Brasilien, drei Fahrern wurde die Teilnahme verweigert. Sie seien "möglicherweise" in das vom russischen Staat organisierte Doping eingebunden gewesen, teilte die UCI mit. Drei weitere Fahrer waren bereits zuvor von Olympia ausgeschlossen worden, weil sie schon einmal wegen Dopings gesperrt waren. Der internationale Verband der Ringer akzeptierte 16 von 17 russischen Kämpfern.