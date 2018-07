Berlin (dpa) - Nach den mutmaßlich islamistischen Anschlägen hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, mehr Eigeninitiative des organisierten Islams in Deutschland in der Präventionsarbeit gefordert. "Für mich gehören aber auch die Moscheen dazu, die wir stärker in die Verantwortung nehmen sollten, wenn es um Aufklärung bei Jugendlichen geht", sagte sie der "Heilbronner Stimme". Die Moscheen, die dabei gute Arbeit leisteten, sollten unterstützt werden. Zugleich äußerte Özoguz die Sorge, dass die Moscheen in Deutschland zunehmend auf Ablehnung stoßen könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.