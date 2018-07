Istanbul (AFP) Vor einer Sitzung der türkischen Militärspitze sind einem Medienbericht zufolge zwei ranghohe Generäle zurückgetreten. Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag berichtete, gaben der Generalstabschef der Bodentruppen, Ihsan Uyar, sowie Ausbildungsleiter Kamil Basoglu ihre Posten auf. In Ankara war am Donnerstag ein Treffen des Obersten Militärrats des Landes geplant, der den radikalen Umbau der Armee absegnen soll.

