Ankara (AFP) Die Zahl der ausländischen Touristen in der Türkei ist im Juni um 40 Prozent auf den niedrigsten Stand dieses Jahres gefallen. Die am Donnerstag vom Tourismusministerium in Ankara veröffentlichen Zahlen verdeutlichen den Schaden, den die für die türkische Wirtschaft wichtige Branche durch die Serie von Anschlägen und die Spannungen mit Russland genommen hat. Der gescheiterte Militärputsch vor zwei Wochen dürfte weitere Urlauber abschrecken.

