Ankara (AFP) In Ankara hat sich am Donnerstag erstmals seit dem gescheiterten Militärputsch vor knapp zwei Wochen die türkische Militärspitze zu Beratungen versammelt. Ministerpräsident Binali Yildirim eröffnete das Treffen des Obersten Militärrats am Mittag in seinem Amtssitz in der türkischen Hauptstadt. Die Runde soll den radikalen Umbau der Armee absegnen, nachdem in den Tagen nach dem vereitelten Putsch vom 15. Juli tausende Armeeangehörige entlassen oder festgenommen wurden.

