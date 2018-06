New York (AFP) Fans der wiedervereinigten US-Rockband Guns N' Roses können sich freuen: Nach Angaben ihres Managements sind bis weit in das nächste Jahr hinein Konzerttermine der Musiker geplant. Dale Skjerseth, Produktionsmanager der Comeback-Tour, sagte laut örtlichen TV-Bildern am Mittwoch vor Journalisten in Atlanta, bislang gebe es "kein Enddatum" für die Tour. "Ich habe viele Termine bis weit ins nächste Jahr gesehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.