Miami (AFP) Im US-Bundesstaat Florida haben die Gesundheitsbehörden in zwei Bezirken alle Blutspenden aus Angst vor dem Zika-Virus gestoppt. Die US-Medikamentenbehörde (FDA) ordnete für die beiden Bezirke in Miami am Donnerstag an, sofort alle Blutspenden zu stoppen. Es besteht bei vier Zika-Patienten in Florida der Verdacht, dass sie sich in den USA selbst mit dem Virus infiziert haben könnten. Dies könnte bedeuten, dass Mücken mit dem Virus in den USA präsent sind.

