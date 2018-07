Philadelphia (dpa) - Hillary Clinton ist am Abend überraschend auf dem Parteitag der US-Demokraten in Philadelphia erschienen. Die Präsidentschaftskandidatin trat auf die Bühne, gerade als Präsident Barack Obama seine umjubelte Rede beendet hatte, sprach aber nicht zu den Delegierten. Obama und seine mögliche Amtsnachfolgerin nahmen sich herzlich in den Arm. Clinton war gestern als Präsidentschaftskandidatin nominiert worden und wird morgen zum Parteitag sprechen.

